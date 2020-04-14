Абакан, , 08:03 — REGNUM У сотрудника одного из министерств Хакасии заподозрили заражение коронавирусом. Все, кто контактировал с этим человеком, включая четырех членов правительства, отправлены на самоизоляцию, сообщил 14 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Хакасии Валентин Коновалов.

По его словам, работник, у которого заподозрили заражение, находился в контакте с членом семьи, у которого также подозревается COVID-19. Анализы направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 14 апреля в Хакасии подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.

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