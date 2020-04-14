Пермь, , 08:00 — REGNUM В Пермском крае следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший первый заместитель председателя правительства региона — министр территориального развития, обвиняемый в коррупции, сообщает СК России.

Экс-чиновнику инкриминируют превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности. По данным следствия, в 2017—2018 годах бывший вице-премьер участвовал в управлении коммерческой организацией и оказывал покровительство компании, которой руководил его знакомый. Экс-министр требовал от глав муниципалитетов оказывать содействие фирме при выполнении контактов и подписывать акт приема выполненных работ «задним числом». Такие факты выявлены в Кунгуре при ремонте дорог, благоустройстве дворов и строительстве межшкольного стадиона, а также в Кизеле при капремонте стадиона. Общая стоимость работ превысила 62 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году с целью организации незаконного приобретения речных судов без конкурсной процедуры он принуждал главу Гайнского муниципального района объявить фиктивный режим ЧС. В результате район получил из резервного фонда правительства Пермского края 18,4 млн рублей на приобретение катеров.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.