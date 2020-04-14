Москва, , 07:56 — REGNUM Последствия от введения жёсткого карантина могут оказаться опаснее, чем болезнь, против которой он вводится, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«В жёстком карантине мы можем наскочить на ситуацию, когда лекарство станет ядовитее, чем сама болезнь», — отметил медик.

По словам Никифорова, пока в России «не перегибают палку», прилагая усилия для защиты населения от коронавируса. При этом эксперт не стал объяснять, чем именно грозит введение жёсткого карантина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 13 апреля в России подтверждено 18 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (2 558 — за последние сутки), 1470 человек выздоровели, 148 умерли. Всего по стране выполнено свыше 1,3 млн тестов на выявление заражения.

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