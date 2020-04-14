Бишкек, , 07:54 — REGNUM Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции на территории Киргизии достигло 430, сообщили в республиканском штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

«На 14 апреля 2020 года по республике зарегистрированы 11 новых случаев подтвержденного СOVID-19», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в стране вылечился 71 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля власти Киргизии не исключили продления режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Предполагается, что эта мера позволит снизить количество контактов между людьми для недопущения дальнейшего распространения COVID-19.

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