Амстердам, , 07:52 — REGNUM 13 апреля число коронапациентов в реанимации в Нидерландах снизилось на 20 человек. Об этом сообщил директор роттердамской больницы имени Эразма Эрнст Кюйперс. В настоящее время в реанимации находится в общей сложности 1.338 человек.

Накануне число пациентов в реанимации составило 1.358 человек, что было на 33 меньше, чем в предшествующий день.

Кюйперс заявил о стабильном снижении и назвал последние данные обнадёживающими.

В настоящее время 55 пациентов находится в реанимации в немецких больницах. Двух пациентов вернули в Нидерланды. Один новый пациент переведён в немецкую больницу.

При этом Кюйперс подчеркнул, что нагрузка на нидерландскую систему реанимации остаётся высокой, и что такая обстановка сохранится в течении несколько месяцев.

Перед началом коронакризиса отделения реаниматологии в Нидерландах насчитывали в общей сложности 1.150 коек. За последние недели это число увеличено до 2.400 коек. Возможности реанимации увеличены за счёт привлечения материалов и сотрудников из операционных.