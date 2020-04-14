Южно-Сахалинск, , 07:59 — REGNUM Волонтёры-медики на Сахалине вместе с общественной организацией «Сахалинские корейцы» раздают пенсионерам бесплатные продуктовые наборы.

Читайте также: Момент истины: Россия приближается к плато по коронавирусу? — все новости

Всего для раздачи приготовили 100 пакетов с продуктами питания.

«В наборе рис, гречка, растительное масло, сгущенное молоко, тушёнка, макароны, рыбные консервы и кукуруза. Нам сказали, что бабушки её очень любят. Когда приходит беда, мы должны все объединиться. Нам помогли спонсоры, наши бизнесмены из диаспоры. Все мы объединились и сделали такой небольшой вклад», — цитирует президента общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксану Пак ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде волонтёры бесплатно развозят продукты питания малоимущим пенсионерам.