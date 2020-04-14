Москва, , 07:49 — REGNUM В Москве продолжат оказывать в полном объёме экстренную медицинскую помощь, несмотря на перепрофилирование ряда стационаров. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Экстренную помощь окажут в 12 стационарах департамента: ГКБ им. В. В. Вересаева, ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, ГКБ им В. М. Буянова, ГКБ им. С. С. Юдина, ГКБ им. В. В. Виноградова, ГКБ им. Л. А. Ворохобова, ГКБ им. М. П. Кончаловского, НИИ им. Н. В. Склифосовского, ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова, им. С. П. Боткина, ГКБ им. И. В. Давыдовского.

«Вся экстренная помощь будет оказываться в полном объёме», — заверили в департаменте.

Отмечается, что все стационары оснащены нужным оборудованием и укомплектованы кадрами. В больницах также будут приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве перепрофилируют 24 стационара для больных COVID-19. Работы будут проведены в ближайшие десять дней.