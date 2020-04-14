Амстердам, , 07:47 — REGNUM В Нидерландах продолжает снижаться число жертв COVID-19. В понедельник, 13 апреля, зарегистрировано 86 смертных случаев против 101 в прошлый понедельник. Об этом сообщается в ежедневной сводке Национального института здравоохранения и окружающей среды (RIVM). По сравнению с прошлым понедельником снизилось и число госпитализаций: 147 против 260.

Общее число жертв в Нидерландах на 13 апреля составляет таким образом 2.823 человек.

Общее число выявленных заражений коронавирусом стране составляет 26.551 случаев, что на 964 больше, чем накануне. Действительно число заражений выше, поскольку не все пациенты проверяются на заражение.

Тем временем из данных, обнародованных Центральным статистическим бюро Нидерландов, следует, что действительное число жертв может быть в два раза больше, чем сообщается RIVM.

Центральное статистическое бюро регистрирует общую смертность и сравнивает её со средней смертностью в первые десять недель этого года. На прошлой неделе т.н. сверхсмертность составила 2.000 человек, из которых около 1.000 были зарегистрированы RIVM. Стоит отметить, что Центральное статистическое бюро не сообщает данных о причинах смерти.