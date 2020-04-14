Абакан, , 07:45 — REGNUM У сотрудника одного из министерств Хакасии — подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом 14 апреля сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы главы Хакасии Валентина Коновалова в соцсети «ВКонтакте» Vk.com

Руководитель региона уточнил, что указанный сотрудник находился в контакте с членом семьи, у которого также подозревается заражение. Анализы работника направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор».

»Все, кто контактировал с этим человеком, включая четырёх членов правительства, отправлены на самоизоляцию», — подчеркнул Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 14 апреля в Хакасии подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.

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