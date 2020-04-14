Салехард, , 07:43 — REGNUM В Салехарде на улицах волонтёры раздают прохожим медицинские маски. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

При этом волонтёры сообщают жителям столицы Ямала о профилактике заражения коронавирусом и рекомендуют обрабатывать руки антисептиком после поездок на общественном транспорте, посещений магазинов, аптек, а также носить маски, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев отметил, что маски волонтёры сшили своими руками.

Напомним, на Ямале насчитывается 66 случаев заражения SARS-CoV2. Один инфицированный человек умер.

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