Париж, , 07:42 — REGNUM Во Франции продлевается действие режима карантина до 11 мая в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в стране, объявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе своего выступления по национальному телевидению.

Макрон подчеркнул, что рост числа заболевших COVID-19 в стране снижается. При этом, как отметил французский лидер, ситуация с эпидемией все еще не находится под контролем.

«Мы должны продолжать наши действия и соблюдать правила. Чем сильнее мы соблюдаем эти правила, тем больше жизней мы спасем. Поэтому ограничения сохранятся до понедельника 11 мая», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что республика после эпидемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, возьмет курс на построение сильной и независимой национальной экономики. По его словам, французским властям будет необходимо обеспечить экономическую независимость страны от других государств.

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