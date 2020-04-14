Нью-Дели, , 07:38 — REGNUM 10 363 подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Индии, 14 апреля сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Днем ранее сообщалось о 9152 случаях инфицирования на территории страны. С начала наблюдений в Индии от COVID-19 скончались 339 человек. Еще 1035 излечились.

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля Верховный суд Индии обязал частные клиники страны проводить бесплатное тестирование на коронавирус в Индии для граждан с низким доходом.

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