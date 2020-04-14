Москва, , 07:35 — REGNUM В Москве в ближайшие десять дней будут перепрофилированы 24 стационара для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Всего в больницах департамента будет развёрнуто около 21 тыс. коек для пациентов с новой инфекцией.

Отмечается, что ранее в части стационаров пациенты получали узкоспециализированную помощь. Отделения и специалисты будут временно переведены в другие больницы и там продолжат принимать пациентов.