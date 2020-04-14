Гуанчжоу, Китай, , 07:34 — REGNUM В столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу на юге Китая всего у 111 африканцев был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает 14 мата агентство Синьхуа.

Среди них 19 оказались зараженными «импортным» коронавирусом. Все они, включая тех, у кого вирус находился в организме бессимптомно, были вылечены, сообщила исполнительный вице-мэр города Чэнь Чжиин.

Всего 4553 африканцев, проживающих в мегаполисе, прошли тест на нуклеиновые кислоты с 4 апреля, отметила Чэнь. По последним данным, в Гуанчжоу всего было выявлено 119 «импортных» случаев заражения коронавирусом, среди них 25 иностранец и 94 гражданина Китая. Из 25 иностранцев 19 — африканцы.