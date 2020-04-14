Москва, , 07:23 — REGNUM В Москве полиция может задерживать детей до 14 лет, находящихся без сопровождения взрослых на улице. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передаёт ТАСС.

Он пояснил, что ребёнок до 14 лет не может получить цифровой пропуск.

«Если он будет передвигаться один и без пропуска, то, скорее всего, сотрудники полиции его задержат и будут выяснять, где его родители, почему он передвигался один», — сказал Данчиков.

По словам чиновника, далее ребёнка могут доставить в детское отделение полицейского участка, пока его не заберут родители.

«В рамках режима повышенной готовности, ограничений, которые наложены с точки зрения передвижения граждан, дети в принципе гулять не должны», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля перемещение по Москве будет возможно при помощи цифровых пропусков. 13 апреля их выдали примерно 1,8 млн штук.

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