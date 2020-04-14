Оренбург, , 07:22 — REGNUM В Оренбурге в сжатые сроки построят военный госпиталь. Как сообщает пресс-служба ЦВО, на строительной площадке в круглосуточном режиме работают 454 человека и 33 единицы техники, а набранный темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок.

По данным СМИ, госпиталь планируют построить к 30 апреля. Здание будет двухэтажным. Объект готов на 40%. Практически завершен монтаж металлоконструкций. В завершающей стадии находится устройство наружных инженерных сетей.

Общая площадь многофункционального медцентра составит более 6 тыс. квадратных метров. Госпиталь рассчитан на 60 койко-мест. Медучреждение оснастят самым современным оборудованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России к 15 мая должны построить 16 военных инфекционных модульных центров. На эти цели из резервного фонда правительства выделяют 8,8 млрд рублей.

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