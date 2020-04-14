Сеул, , 07:15 — REGNUM Пандемия коронавируса, похожая на тот, который сейчас охватил мир, была включена в сюжет южнокорейского телесериала «Териус у меня за спиной», снятого еще в 2018 году, 13 апреля сообщает издание Independent.

Так, в картине упоминается коронавирус, который поражает легкие. При этом от него нет лекарства и вакцины, а инкубационный период инфекции длится от двух до четырнадцати дней. В сериале вирус сделали более заразным, чем SARS-CoV-2.

Напомним, 20 марта издание Le Figaro опубликовало материал, в котором говорилось, что в 2009 году ЦРУ выпустило прогнозный доклад о возможном появлении в мире высокозаразного респираторного заболевания, провоцирующего пандемию.

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