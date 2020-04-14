Красноярск, , 07:24 — REGNUM С 14 апреля в большинстве муниципалитетов и городов Красноярского края, включая Красноярск, вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Особый режим, объявленный постановлением краевого правительства от 6 апреля, вступает в силу в 28 муниципальных образованиях и 13 городах юга и центра Красноярского края. С учётом того, что в девяти южных муниципалитетов особый противопожарный режим был введён с начала апреля, он начал действовать на всей территории края за исключением его северной части.

В городах Енисейск и Лесосибирск, на территории Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского районов особый противопожарный режим будет введён с 28 апреля.

Как говорится в сообщении МЧС, во время действия особого режима «на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений гражданам запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы». Также, кроме особо оговорённых случаев, на период действия режима ограничивается доступ граждан в лесные массивы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные (11−12 апреля) в Красноярском крае ликвидировали семь лесных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за выходные потушили семь лесных пожаров