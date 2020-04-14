Абакан, , 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 14 апреля в республиканском правительстве, люди госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Устанавливается круг контактных лиц.

Таким образом, всего по состоянию на 14 апреля в Хакасии зарегистрировано 20 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе три человека выздоровели.

COVID-19 подозревают ещё у шести человек. Их анализы направили в Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 апреля в Хакасии было зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.

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