Москва, , 07:07 — REGNUM Отсутствие симптомов заболевания COVID-19 у значительной части людей делает коронавирус особенно опасным, написал 14 апреля член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Он прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анна Попова, в соответствии с которым более 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не имеют симптомов заболевания.

«Объявленная доля зараженных без симптомов — 40% — не должна убаюкивать: с одной стороны, они могут лечиться дома, что снижает нагрузку на больницы, — пояснил сенатор. — С другой, являются до момента выявления неопознанными разносчиками инфекции. Именно это делает коронавирус столь опасным».

Напомним, накануне Попова на совещании у президента России Владимира Путина сообщила, что доля пациентов с коронавирусом, не имеющих симптомов, значительно возросла в последние недели — в начале апреля таковых было 12−15%.

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