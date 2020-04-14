Ульяновск, , 07:02 — REGNUM В Ульяновской области, как и в других регионах Поволжья, ситуация «с каждым днём ухудшается». Ещё у 23 жителей предварительно подтверждено заражение коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём видеообращении заявил губернатор Сергей Морозов.

Оценивая ситуацию, глава региона отметил, что в России «эпидемия не подошла к своему пику, она только набирает обороты».

«Наша область, а значит мы с вами, находимся в жестких тисках эпидемии. Ситуация и у нас, и у наших ближайших соседей с каждым днём ухудшается», — констатировал Сергей Морозов, напоминая, что 13 апреля было подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом, из них 14 человек — это жители Карсунского района

«Ещё 23 человека в области — условно подтверждённых, то есть первичный тест у них дал положительный результат. Но это ещё не всё. Ещё 80 тестов от контактных людей находятся в процессе обработки. Таким образом, под подозрением на наличие новых инфицированных — города Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, Карсун, Новоспасский и Барышский районы», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, из них два человека прошли лечение и были выписаны, в том числе медсестра Карсунской районной больницы. 13 апреля официально установлено ещё 16 случаев инфицирования, в том числе девять человек — это работники больницы Карсунского района.

Напомним, на 13 апреля (10:30 часов), в России установлено 2558 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе в регионах Поволжья — 180.

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