Харбин, Китай, , 06:47 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, которая граничит с Россией, выявлено 79 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Все заболевшие являются гражданами Китая, вернувшимися из России, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения. Из всех вновь заболевших, у 65 человек ранее не проявлялось симптомов. Внутренних случаев передачи инфекции в этом регионе Китая за прошедшие сутки выявлено не было.

Общее число «импортных» больных COVID-19 в Хэйлунцзяне достигло 326. Один человек уже был выписан из госпиталя по излечении. Число новых бессимптомных случаев заражения коронавирусом достигло 54.