Владивосток, , 07:01 — REGNUM Во вторник, 14 апреля, из инфекционного госпиталя во Владивостоке выписался второй пациент, полностью излечившийся от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Мужчина успешно прошёл назначенное ему медикаментозное лечение и последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Пациент поступил своевременно, получил всю необходимую помощь, в точности выполнял рекомендации специалистов. В начале коронавирус был подтверждён у его супруги, которая также успешно поборола недуг и была выписана из госпиталя в числе первых», — сообщили в минздраве Приморья.

В настоящее время в Приморье лечение от COVID-19 получают 23 человека, включая двух детей. На карантине в медучреждениях находятся 52 человека, более 10 тысяч человек пребывают дома под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выявлено ещё четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.