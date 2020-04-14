Москва, , 06:43 — REGNUM Появления вакцины от нового типа коронавируса можно ожидать в начале 2021 года вирусолог, сообщил 14 апреля доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Надеюсь, что к концу года или в самом начале следующего кандидатные вакцины будут созданы», — цитирует РИА Новости эксперта.

По словам Альтштейна, эффективным средство можно будет назвать только при защите 80−90% привитых, однако если оно сможет защитить больше 50% людей, то её уже можно будет считать эффективной.

Он отметил, что на сроки разработки вакцины зависят в том числе от сроков проведения проверок, в частности на беременность и выявление возможной токсичности, поэтому выпуск эффективной вакцины может затянуться.

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