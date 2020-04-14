Шанхай, Китай, , 06:41 — REGNUM Муниципальная комиссия здравоохранения Шанхая отчиталась об отсутствии в городе новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

По данным комиссии, в общей сложности 279 «импортных» случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа было выявлено в Шанхае. Еще 37 человек с подозрением на заражение инфекцией находится на карантине.

Из «импортных» пациентов уже 130 были выписаны из госпиталей по выздоровлению, включая 12 приезжих из Великобритании, США, России, Испании и Мексики.

Общее число внутренних случаев заражения в Шанхае достигло 339 за все время эпидемии, включая семь смертей. Один человек по-прежнему находится в тяжелом состоянии и еще один — в критическом.