Тюмень, , 06:24 — REGNUM В Тюменской области закрыты девять мостов, которые ежегодно подвергаются подтоплению во время весеннего паводка. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

А именно, в Вагайском районе закрыты два моста через реку Вагай на подъезде в посёлку Комсомольский и к деревне Большая Плесовская. В Аромашевском районе закрыты четыре моста — на автодороге Сорочкино — Русаково, на подъездам к деревням Валгина, Новоуфимская — Ольгина — Ангарка, на автодороге Королёво — Дербень.

В Викуловском районе закрыты два моста через реку Ишим: на 68-м км автодороги Викулово — Ермаки — Жикули, на 12-м км автодороги Нововяткино — Балаганы — Заборка. В Ялуторовском районе закрыт мост через реку Тобол на дороге Хохлово-Криволукская.