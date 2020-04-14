Благовещенск, , 06:54 — REGNUM Школы Приамурья не будут досрочно заканчивать учебный год, заявила министр образования региона Светлана Яковлева во время онлайн пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Светлана Яковлева рассказала о применяемых во время пандемии формах обучения, оплате труда учителей и возможном переносе сроков учебного года в новых условиях. По словам министра, из-за нежелательных последствий, к которым может привести досрочное прекращение учебного года, принято решение отказаться от этих планов и сохранить привычные сроки обучения.

«Но за собой оставляем право — если будет ухудшаться ситуация или какие-то другие решения будут приняты на уровне РФ, решение о досрочном окончании может быть принято. Но в настоящий момент считаем: оснований для досрочного прекращения учебного года нет», — заявила министр.

По информации регионального минобразования, из 294 школ в 85 учреждениях возобновили очное обучение, в 209 образовательных организациях продолжаются дистанционные уроки, в 14 действует смешанная форма обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области принято решение закончить учебный год в плановые сроки.