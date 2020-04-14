Москва, 14 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Во вторник, 14 апреля, в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха +9… +11 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 15 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), 0… +2 °С.
Ветер западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +16 °С днём и −2… +3 °С ночью.
В среду, 15 апреля, днём в столице ожидается +5… +7 °С. По области +3… +8 °С. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °С.