Чита, , 06:15 — REGNUM То, что в России стали массово гореть леса, растущие на сельхозземлях, в Гринпис связывают с проблемами в законодательстве, регулирующем обращение с такой землёй.

«Сезон поджогов травы и лесных пожаров в России открыт. Вовсю горит европейская часть страны — Смоленская, Брянская, Псковская область. Горит Сибирь и Дальний Восток. Первыми от огня страдают бесправные леса, растущие на сельхозземлях.

По бумагам их не существует, поэтому за их охрану никто не отвечает, пожары в них не учитываются. В результате весной ежегодно выгорают огромные площади, загораются торфяники, гибнут животные, а оставшимся в живых становится сложнее выводить потомство», — отмечает канал Greenpeaceru.

По мнению общественников, существенно сократить количество таких пожаров в России позволит право выращивать лес на сельхозземле.

«Собственников сельхозземель вынуждают либо уничтожать бесправный лес на своих участках, либо платить штраф до 700 000 руб. или даже отказываться от земли. Это является одним из главных мотивов поджогов — самого дешёвого способа избавиться от незаконного леса. Если разрешить людям выращивать лес на сельхозземле, у них появится стимул его охранять, а не уничтожать», — поясняют активисты Гринпис.

Созданную ими петицию #ЗаСвойЛес поддержали уже свыше 65 000 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в России действовало 80 лесных пожаров площадью 15 885 га. Больше всего возгораний оказалось на землях лесного фонда Забайкалья (35 пожаров), их общая площадь составила 9 123 га. Региону рекомендовано ввести режим ЧС.

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