Петропавловск-Камчатский, , 06:18 — REGNUM Учения морской пехоты на полигоне Радыгино на Камчатке было проведено с использованием собачьих упряжек и снегоходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Снежный покров на Камчатке держится с осени до апреля, поэтому военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время очередной тренировки для быстрого передвижения по пересечённой местности использовали собачьи упряжки.

«На пространствах, где применение боевой техники осложнено, были отработаны практические навыки управления снегоходами и собачьими упряжками, перемещение групп морских пехотинцев на снегоходах, как в нарте, так и на лыжах в составе сцепок по шесть человек, совершенствовали тактические элементы проведения рейдовых действий», — рассказал представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье военнослужащие 35-й общевойсковой армии отработали отражение биологической атаки.