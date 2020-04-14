Бергамо, Италия, , 06:11 — REGNUM Восемь пациентов с коронавирусной инфекцией, проходивших лечение в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо, выписаны. Об этом 14 апреля сообщили журналистам в министерстве обороны России.

«В настоящее время восьмерых пациентов вылечили, и они уже выписаны из госпиталя», — отметили в военном ведомстве.

Всего российские военные медики совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение установленном госпитале 31 пациента.

Кроме того, военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вместе с коллегами из Италии продезинфицировали пансионаты и больницы в 55 населенных пунктах в Ломбардии. Всего они обработали более 370 тыс. кв. м внутренних помещений и более 45 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

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