Анадырь, , 06:11 — REGNUM На Чукотке губернатор Роман Копин продлил режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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До конца апреля жителям Чукотки по-прежнему необходимо быть в самоизоляции, при выходе на улицу, в общественных помещениях или общественном транспорте — соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

«Контролировать соблюдение мер по самоизоляции жителей продолжит полиция, Росгвардия и МЧС», — сказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роман Копин объявил режим самоизоляции до 14 апреля. На данный моменть случаев коронавирусной инфекции на Чукотке не зарегистрировано.