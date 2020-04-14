Токио, , 05:58 — REGNUM Власти японской столицы Токио намерены разместить часть больных коронавирусной инфекцией в гостиницах, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что в гостиницах будут размещать пациентов в легкой стадии заболевания или же при бессимптомном протекании болезни. Предполагается, что эта мера позволит освободить больше больничных коек для пациентов средней и тяжелой тяжести заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 апреля в Японии подтвердили 8400 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В это число входят и пациенты с круизного лайнера Diamond Princess.

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