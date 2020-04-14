Магадан, Магаданская область, , 05:57 — REGNUM По мнению губернатора Магаданской области Сергей Носов через несколько дней удастся закрыть очаг заражения в Среднеканском округе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Всё идёт к тому, что к концу этой недели мы закроем очаг заражения в Среднеканском округе. Заболевший, который находится в инфекционном отделении районной больницы, чувствует себя хорошо. 15 и 17 апреля ему предстоит сдать два анализа и если результаты будут отрицательными, то 19-го его выпишут.⠀

Восемь человек, которые с ним контактировали, после повторного отрицательного теста выписаны домой.⠀

По больному из Ягодного — всё серьезно, его здоровьем занимаются врачи в Магадане. Вся артель находится на карантине и от того, насколько дисциплинированно они его пройдут, зависит судьба всего предприятия. Надеюсь, эти ситуации заставят всех сделать выводы», — написал на своей странице в Instagram Сергей Носов.⠀

Подписчики благодарят губернатора за работу:

«Сергей Константинович, большое спасибо Вам за всё, что Вы делаете. Сколько в Вас ответственности и неравнодушия. Видно, что Вы душой болеете за область, за людей. Скольким людям Вы помогли лично, вникая в личные, мелкие, казалось бы, но такие важные для людей ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сложная обстановка на Чаяндинском месторождении — шесть работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 13 апреля получили положительный результат теста на коронавирус.