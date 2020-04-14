Сеул, , 05:26 — REGNUM 87 человек вылечились от заболевания коронавирусной инфекцией в Южной Корее за прошедшие сутки и были выписаны из медучреждений страны, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Также за 13 апреля было выявлено 27 новых случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что уже шестой день число выявленных случаев не превышает 50.

Кроме того, от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, за прошедшие сутки в Южной Корее умерли пять человек. Общее число летальных исходов от заболевания COVID-19 достигло 222.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Южная Корея договорились о взаимодействии между медцентрами