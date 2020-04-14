Москва, , 05:21 — REGNUM Наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины, заявил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Первое место по риску заразиться из доступных нам сегодня мест посещения уверенно удерживает аптека», — сказал он.

По его словам, такая ситуация объясняется тем, что за лекарствами большая часть посетителей приходит исключительно при первых, либо при длительных симптомах заболевания.

В магазинах, по словам Зайцев, риск возрастает в связи с тем, что обычно там бывает много людей. «Нередки ситуации, когда кто-то не желает выдерживать дистанцию в 1,5—2 метра, гуляет по магазину», — объяснил врач.

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