Гонконг, Китай, , 05:13 — REGNUM Китай отчитался об актуальной ситуации с эпидемией новой коронавирусной инфекции за пределами материковой части страны, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1009 подтверждённых случаев заболевания COVID-19, включая четверых погибших пациентов. В САР Макао подтверждено 45 подтвержденных случаев и еще 393 случая на Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае в общей сложности выявлено 82 249 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, включая 3341 погибшего.

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