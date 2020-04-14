Биробиджан, , 05:14 — REGNUM В одном из домов в Биробиджане целый подъезд закрыт на карантин, жители получили соответствующие предписания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте также: В Еврейской АО подтверждён девятый случай заражения коронавирусом

У одной из жительниц дома, расположенного на улице Осенняя в Биробиджане, тест на коронавирус показал сомнительный результат, после чего было принято решение о выявлении всех, кто контактировал с женщиной и переводе этих людей на карантинный режим.

Ранее женщина вернулась из Москвы, в настоящее время медики ждут уточняющего результата тестирования на наличие коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области официально подтверждён девятый случай заражения коронавирусной инфекцией.