Ухань, Китай, , 05:04 — REGNUM На территории провинции Хубэй в Китае вновь не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Хубэйской провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе также не выявлено ни одной новой смерти от опасной инфекции. Отметим, что центральная провинция Хубэй является эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае и самым пострадавших от эпидемии регионом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедшие сутки выявлено 89 новых случаев заболевания COVID-19, из которых 86 — «импортные», то есть привнесенные из-за рубежа.