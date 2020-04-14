Москва, , 05:00 — REGNUM Парадоксальная ситуация, при которой с увеличением распространения коронавируса пропорционально снижается индекс самоизоляции граждан, наблюдается в Москве, заявил президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов 13 апреля в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ачкасов отметил, что ранее, когда, ситуация только начинала развиваться, жители столицы проявляли дисциплину и старались строго следовать режиму самоизоляции.

Однако, по его словам, последнюю неделю наблюдается обратный процесс и индекс самоизоляции снижается. Эксперт предупредил, что легкие формы COVID-19 могут нанести серьезный вред здоровью, например, спровоцировать фиброз легких.

Как сообщало ИА REGNUM, за два выходных дня — 11 и 12 апреля — в Москве было составлено около пяти тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции жителями города.

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