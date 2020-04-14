Хабаровск, 14 апреля 2020, 05:09 — REGNUM Вместо планируемой домашней самоизоляции, всех пассажиров, которые прилетели 12 апреля из Южной Кореи в Хабаровск, отправили на карантин в обсерваторы.
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Роспотребнадзор принял решение изолировать 95 авиапассажиров в обсерваторах, хотя изначально планировали жителей Хабаровска распустить по домам, пишет «Губерния».
"Ни одного человека мы не отпустили домой на самоизоляцию», — сказал губернатор хабаровского края Сергей Фургал.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Приморье и Хабаровский край вернулись из Сеула 223 человека.