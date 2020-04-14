Петропавловск-Камчатский, , 05:02 — REGNUM Прейскурант на туристические услуги Кроноцкого заповедника на Камчатке в этом году не изменится, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заповедника.

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В заповеднике оценили риски влияния пандемии коронавирусной инфекции на туристическую отрасль и в ожидании спада турпотока приняли решение не поднимать расценки на предлагаемые услуги.

«В сложившейся ситуации стоимость туристических услуг в Долине гейзеров, на Курильском озере и других уникальных природных объектах Кроноцкого, Корякского заповедников и Южно-Камчатского федерального заказника останется на уровне 2019 года», — пояснили в ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке первый пациент излечился от коронавирусной инфекции.