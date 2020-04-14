Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом во всём мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 04:30 по московскому времени 14 апреля, составляет 1 918 855 человек. Эта информация опубликована на сайте университета.

В различных СМИ ранее была опубликована информация о том, что по данным этого источника, количество заражённых в мире преодолело отметку 2 млн человек. А в США заболели 682 619 человек и погибли 23 529 человек.

При изучении данных с сайта выяснилось, что в настоящее время на нём фигурируют цифры для США в 581 679 заболевших и 23 604 погибших, что и даёт итоговую мировую цифру заболевших менее двух миллионов — 1 918 855, при 119 588 погибших. Данные по другим странам, лидирующим по числу заболеваний, на сайте совпадают с теми, что были опубликованы в СМИ.

Из этого можно предположить, что уменьшенные цифры по США были исправлены университетом, как ошибочные.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 апреля Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США заразились коронавирусом 560 тыс. человек, а во всём мире — 1 904 566.

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