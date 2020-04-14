Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Необычная видеоигра Journey перестанет быть эксклюзивом магазина Epic Games Store в июне 2020 года. Об этом 14 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Journey, ставшая очень популярной среди геймеров после своего выхода на платформе PlayStation в марте 2012 года, появится в Steam 11 июня 2020 года. В сервисе компании Valve уже появилась страница проекта, однако геймерам пока не назвали цену. Они также пока что не могут сделать предзаказ игры, а могут лишь добавить её в список желаемого.

https://twitter.com/pcgamer/status/1249867502403964928

Особенностью Journey, которая предлагает игроку путешествовать по пустыне в направлении очень далёкой горы, является то, что во время игры он может встретить других геймеров.

Однако никаких способов общения в игре нет и узнать о том, кем является попутчик можно лишь в конце игры. При этом игроки могут помогать друг другу при прохождении. В сервисе Epic Games Store Journey появилась 6 июня 2019 года.

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