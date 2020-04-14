Якутск, , 04:58 — REGNUM В Якутии сложная обстановка на Чаяндинском месторождении — шесть работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 13 апреля получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Заразившихся поместили в инфекционное отделение больницы Ленска. Специалисты отмечают, что эти шесть человек не были связаны с первыми заболевшими.

«У троих подтверждён коронавирус, три — под подозрением. Более 20 человек изолированы в вахтовом посёлке на месторождении», — пояснили в штабе.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о ситуации полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на 14 апреля 32 заболевших COVID-19, 19 из них продолжают лечение, 13 полностью вылечились.