Хараре, , 04:42 — REGNUM Три случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Зимбабве за 13 апреля, сообщает пресс-служба зимбабвийского министерства здравоохранения.

Сообщается, что трех пациентов выявили в городе Булавайо, один из которых не совершал заграничных поездок и не находится в контактах с заболевшими. Отмечается, что в стране пока провели 604 теста на выявление коронавируса SARS-CoV-2.

По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Зимбабве достигло 17. Также с начала пандемии в стране от болезни скончались три человека.