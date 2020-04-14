Мехико, , 04:35 — REGNUM Количество случаев инфицирования новым коронавирусом в Мексике достигло 5 014, из них 353 — зафиксированы за последние 24 часа, сообщил главный эпидемиолог государства Хосе Луис Аломия 13 апреля в ходе выступления, показанного на официальном сайте мексиканского министерства здравоохранения.

От последствий заболевания COVID-19 с начала эпидемии в Мексике скончались 332 пациента. При этом 1 964 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что действующий сейчас в стране режим чрезвычайной ситуации может быть отменен 10 мая.

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