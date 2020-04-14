Якутск, , 04:34 — REGNUM Четвертая партия из 30 бизонов прибыла в Якутию самолетом из Канады, сообщает пресс-служба якутского правительства.

Сообщается, что после прибытия на территорию Якутии бизонов отправили в питомник «Усть-Буотама» в Хангаласском районе республики на карантин. Отмечается, что в партии было 15 самок и 15 самцов возрастом около полутора лет.

«Состояние бизонов нормальное, во время всего полета проводились мониторинг и подкармливание», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля трех лесных бизонов из Якутии привезли в зоопарк Новосибирска. Животных везли 11 дней автотранспортом.

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