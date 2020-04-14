Биробиджан, , 04:30 — REGNUM В Еврейской автономной области официально подтверждён девятый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Сообщается, что заболевшим является житель Октябрьского района автономной области. В настоящее время под наблюдением врачей на дому находятся 187 человек. Госпитализированы 10 человек, все они из Октябрьского района.

«Из них у девяти человек диагноз подтверждён, у одного — нет. Один человек в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 54 случая заболевания COVID-19 официально подтверждены в Хабаровском крае.