Якутск, , 04:23 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено ещё шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: два — в Алдане, три — в Ленске, один — в Вилюйске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего в республике на 14 апреля зарегистрировано 32 случая COVID-19, полностью излечилось 13 человек, 19 — продолжают лечении.

Четыре случая инфицирования получили предварительно положительный тест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего заболевших COVID-19 — 54 человека.